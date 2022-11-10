Защитник «Милана» Калюлю: мы должны сделать всё для победы в Лиге чемпионов

Защитник «Милана» Пьер Калюлю после продления контракта с клубом рассказал о своих надеждах в клубе, о влиянии на него главного тренера команды Стефана Пиоли, а также выразил сожаление от непопадания в итоговую заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре.

«Я надеялся поехать на чемпионат мира, хотел быть частью команды, которая выиграла чемпионат мира и является лучшей в мире, но надеюсь быть там в следующий раз. Я счастлив за Тео Эрнандеса и Оливье Жиру.

Какое будущее меня ждёт в клубе на ближайшие пять лет? Прежде всего мы хотим выиграть матч в воскресенье. Мы всегда хотим побеждать. Хотя это кажется тривиальным, но, когда вы выигрываете один раз, вы хотите попробовать этот вкус победы снова и снова. Мы должны сделать всё для достижения таких целей, как, например, победа в Лиге чемпионов.

Пиоли? Он первый, кто выпускал меня в старте, он всегда будет важен для меня, благодаря ему я продолжаю расти. Когда дела идут не очень хорошо, он очень помогает, с ним можно говорить обо всём, даже о своей жизни. Это всегда помогает. На одной из первых тренировок он спросил меня, играю ли я на позиции центрального игрока. Я сказал, что да, но когда ты ни минуты не играл в основе, то готов сыграть даже на позиции полузащитника», — приводит слова Калюлю журналист Джанлука Ди Марцио.

Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы: