Журналист Manchester Evening News сообщил, почему Роналду пропускает матч с «Астон Виллой»

Журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст в своих соцсетях сообщил, почему португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропускает матч третьего раунда Кубка английской лиги с «Астон Виллой».



«Роналду не в составе, потому что он заболел», — сообщил Лакхёрст.



Напомним, матч состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Старт — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В текущем сезоне 37-летний Роналду провёл за «Юнайтед» 16 матчей в АПЛ и Лиге Европы, забив три гола и отдав две результативные передачи.



Отметим, в 1/8 финала Кубка лиги ранее вышли: «Блэкберн», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», «Бёрнли», «Ливерпуль», «Борнмут», «Милтон-Кинс Донс», «Манчестер Сити», «Линкольн Сити», «Чарльтон Атлетик»,

«Гиллингем», «Саутгемптон», «Ньюкасл» и «Брайтон».

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