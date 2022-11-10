«Райо Вальекано» и «Сельта» сыграли вничью в матче 14-го тура Ла Лиги

Сегодня, 10 ноября, состоялся матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» принимал «Сельту». Встреча команд проходила на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра игры Хосе Монтеры прозвучал в 21:00 мск.
«Райо Вальекано», в прошлом туре обыгравший мадридский «Реал» (3:2), в первой тайме встречи с «Сельтой» сумел отличиться только четырьмя жёлтыми карточками. Во второй половине игры ситуация с дисциплиной на поле изменилась (в сумме три «горчичника» у обоих клубов), но забитых мячей зрители так и не увидели. Матч закончился безголевой ничьей — 0:0.
По итогам матча «Райо Вальекано» набрал 22 очка и поднялся на восьмое место турнирной таблицы. У «Сельты» теперь 12 очков, команда покинула зону вылета, поднявшись на 17-ю строчку чемпионата.
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