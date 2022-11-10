«Валенсия» в большинстве разгромила «Бетис», забив все свои голы во втором тайме

Сегодня, 10 ноября, завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» принимала «Бетис». Встреча проходила на стадионе «Месталья». Стартовый свисток главного арбитра матча Мигеля Арьяса прозвучал в 22:00 мск.

Первая половина встречи не была богата на памятные события. Команды смогли порадовать зрителей лишь во втором тайме. Сначала это сделали гости, когда защитник Эдгар Гонсалес за короткий промежуток получил две жёлтые и покинул поле на 61-й минуте, оставив «Бетис» в меньшинстве.

Э. Гонсалес («Бетис») получает вторую жёлтую карточку:

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«Валенсия» этим тут же воспользовалась, через пару минут открыв счёт в матче благодаря усилиям Андре Алмейды.

Алмейда («Валенсия») филигранно исполняет штрафной:

На 81-й минуте «летучие мыши» укрепили своё преимущество благодаря голу Уго Гильямона с пенальти. На 90+4-й минуте Джастин Клюйверт установил итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу «Валенсии».

После матча «летучие мыши» набрали 19 очков и поднялись на 10-е место турнирной таблицы. «Бетис», у которого 24 очка, опустился на шестую строчку.