Сборной Дании запретили тренироваться с лозунгом в поддержку прав человека

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) не разрешило национальной команде Дании тренироваться в форме, на которой написано «Права человека для всех». Ранее сообщалось, что в Катаре, который будет принимать грядущий мундиаль, нарушаются права женщин и рабочих.
«Мы уведомили ФИФА о нашем решении, но нам отказали. Нам очень жаль, но должны смириться с этим», — цитирует исполнительного директора Датской федерации футбола Якоба Йенсена RMC Sport.
Национальная команда Дании на групповом этапе встретится со Тунисом, Францией и Австралией. Первый матч на турнире сборная Дании проведёт с Тунисом. Матч состоится 22 ноября.
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