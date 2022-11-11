Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев рассказал, как относятся к его сыну в «Венеции»

Дмитрий Черышев рассказал, как относятся к его сыну в «Венеции»
Комментарии

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев высказался об адаптации своего сына российского полузащитника итальянской «Венеции» Дениса Черышева.

«Сначала скажу, что Денис всю свою карьеру в молодёжных командах провёл в центре нападения. Он со школы знает, как надо работать на этой позиции. Стоит отметить, что ему очень сильно доверяют в «Венеции», там отличное отношение к нему. У него огромное желание помочь команде вернуться в Серию А, хоть дела там идут пока не лучшим образом.

Любому футболисту было бы сложно после мадридского «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» согласиться на переезд в дивизион ниже. Но проект у «Венеции» очень любопытный, Дениса это заинтересовало. Его очень сильно уважают и хорошо относятся. Адаптация прошла быстро, потому что все ребята встретили Дениса дружно», – приводит слова Черышева Metaratings.

За два месяца россиянин стал лучшим в команде. Как дела у Черышева в Италии За два месяца россиянин стал лучшим в команде. Как дела у Черышева в Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022