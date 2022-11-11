Дмитрий Черышев рассказал, как относятся к его сыну в «Венеции»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев высказался об адаптации своего сына российского полузащитника итальянской «Венеции» Дениса Черышева.



«Сначала скажу, что Денис всю свою карьеру в молодёжных командах провёл в центре нападения. Он со школы знает, как надо работать на этой позиции. Стоит отметить, что ему очень сильно доверяют в «Венеции», там отличное отношение к нему. У него огромное желание помочь команде вернуться в Серию А, хоть дела там идут пока не лучшим образом.



Любому футболисту было бы сложно после мадридского «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» согласиться на переезд в дивизион ниже. Но проект у «Венеции» очень любопытный, Дениса это заинтересовало. Его очень сильно уважают и хорошо относятся. Адаптация прошла быстро, потому что все ребята встретили Дениса дружно», – приводит слова Черышева Metaratings.