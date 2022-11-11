Футболистка сборной Англии — о решении не смотреть ЧМ-2022 в Катаре: у нас другие ценности

Защитница сборной Англии Лотте Вуббен-Мой высказалась о решении не смотреть чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
«Это тяжело. Как у сборной Англии, у всех нас есть сильные ценности. Многие из них отражены не так, как мы видим это в Катаре.
Я лично буду болеть за мужскую команду, но смотреть не буду. Думаю, об этом трудно говорить. Но, в конце концов, мы здесь, в Англии, одна команда, и мы знаем, что у них есть возможность сыграть на чемпионате мира.
Спорт — это очень сильное средство для перемен. Недооценивать это было бы наивно. Знаю, что у многих игроков есть сильные точки зрения, приветствую их и желаю им всего наилучшего в стремлении выразить это во время турнира. Для многих из этих игроков, возможно, единственный шанс сыграть на чемпионате мира, поэтому я не могу комментировать их решение поехать — многие люди сделали бы тот же выбор», — приводит слова Вуббен-Мой ВВС.
- 11 ноября 2022
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