«Ростов» оштрафован за неподобающее поведение в матче с «Динамо»
Поделиться
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по матчам 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Так, «Ростов» оштрафован за неподобающее поведение в матче с «Динамо» (2:1).
«В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение пяти игроков и одного официального лица клуба в составе одной команды) в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между командами ФК «Ростов» – ФК «Динамо», состоявшемся 6 ноября 2022 года, – оштрафовать ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) на 100 000 (сто тысяч) рублей», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:35
-
16:25
-
16:25
-
16:11
-
16:02
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:39
-
15:38
-
15:22
-
14:48
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:22
-
14:18
-
14:07
-
14:05
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:15
-
12:57
-
12:51
-
12:46
-
12:35
-
12:29
-
12:26
-
12:13
-
12:00
Партнерский контент