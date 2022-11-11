«Ростов» оштрафован за неподобающее поведение в матче с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по матчам 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Так, «Ростов» оштрафован за неподобающее поведение в матче с «Динамо» (2:1).

«В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение пяти игроков и одного официального лица клуба в составе одной команды) в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между командами ФК «Ростов» – ФК «Динамо», состоявшемся 6 ноября 2022 года, – оштрафовать ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) на 100 000 (сто тысяч) рублей», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.