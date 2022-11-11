Сборная Аргентины огласила заявку на чемпионат мира

Сборная Аргентины объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).
Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).
Нападающие: Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес.
- 11 ноября 2022
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