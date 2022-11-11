Нигматуллин: футболистам больше нравится «осень-весна», потому что отпуск два раза в год

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о различных системах проведения чемпионатов стран.
«Мне кажется, футболистам больше нравится «осень-весна», потому что в нынешнем формате отпуск два раза в год. При старом формате он был строго в декабре, причём сильно усечённый. А если брать спортивную составляющую, то начинать и заканчивать в один год было интереснее. Весной начал, а осенью ты чемпион. Цыплят по осени считали, в прямом смысле.
Мне старая система нравилась больше, но вся Европа и мир играют по той системе, которая сейчас. Поэтому вряд ли что-то поменяется», – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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