Скауты «Зенита» просматривают защитника «Коринтианса». Его могут обменять на Юри Алберто

Скауты санкт-петербуржского футбольного клуба «Зенит» просматривают 19-летнего защитника «Коринтианса» Роберта Ренана, сообщает Meu Timao.
По информации источника, представители «Зенита» прибыли в Бразилию для того, чтобы понаблюдать за игрой центрального защитника в матче последнего тура бразильского чемпионата и начать переговоры о его переходе.
Сообщается, что «Зенит» хочет включить Ренана в сделку по переходу 21-летнего нападающего Юри Алберто в «Коринтианс» на постоянной основе. На данный момент форвард играет за бразильский клуб на правах аренды. В «Зените» в текущем сезоне в аренде находятся двое футболистов «Коринтианса» — полузащитник Густаво Мантуан и голкипер Иван Куарежма.
«Коринтианс» не настроен отпускать своего защитника в российский клуб, но хочет подписать Алберто, что осложняет переговоры. Клубы согласны, что Мантуан станет частью сделки, но бразильская команда настаивает на включении в неё Куарежмы, а «Зенит» хочет взять Ренана. Компромиссным решением может стать добавление «Коринтиансом» 16-летнего нападающего Педро, который считается одним из главных талантов команды, но переговоры ещё далеки от завершения.
Ренан сыграл 12 матчей за «Коринтианс» в этом сезоне, в которых сделал одну голевую передачу. Юри Алберто забил 12 голов и отдал две голевые передачи в 28 играх. Густаво Мантуан в 15 играх за «Зенит» забил три гола. Иван Куарежма сыграл в трёх матчах Кубка России.
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