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Маркус Мерк: мы часто знаем имя видеоассистента VAR, но не знаем, кто судит в поле

Маркус Мерк: мы часто знаем имя видеоассистента VAR, но не знаем, кто судит в поле
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Известный в прошлом немецкий арбитр Маркус Мерк высказался о роли VAR в современном футболе.

«Часто бывает так, что мы знаем имя видеоассистента VAR, но не знаем, кто судит в поле. Это парадоксально. Я также считаю, что арбитры не должны полностью передавать свои полномочия по принятию решений комнате. Эта система так и называется – видеопомощник, но не видеоарбитр. Всё это важно для будущего футбола.

Однако, конечно, в эпоху цифровизации важно использовать различные инструменты. И в какие-то моменты видеоассистент может облегчить арбитру жизнь. Принимая неправильное решение в каком-то матче, ты потом выслушиваешь нападки лично на себя, а это в некоторых случаях, мягко говоря, негуманно», – приводит слова Мерка издание Kicker.

Маркусу Мерку 60 лет. По профессии он стоматолог. Мерк работал арбитром в первой Бундеслиге с 1988 по 2008 годы и за это время шесть раз становился обладателем награды «Арбитр года в Германии». В 2003 году он работал на финале Лиги чемпионов «Ювентус» – «Милан», трижды ему доверяли полуфналы. В 2004-м немец судил финал чемпионата Европы Португалия – Греция. Российские болельщики могут вспомнить его работу на крупном турнире и на матче сборной России — в групповом этапа ЧМ-2002 с японцами (поражение 0:1).

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