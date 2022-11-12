Неймар: уровень ЧМ-2022 будет очень высоким

Форвард сборной Бразилии Неймар высказал мнение по поводу сроков проведения чемпионата мира по футболу в Катаре.
«К соревнованию нужно хорошо подготовиться, быть в форме на все сто процентов как физически, так и морально. Подготовка к этому чемпионату мира проходит лучше, чем обычно, так как он попадает на середину сезона, когда игроки пребывают в лучших физических кондициях. Футболисты могут устать после всех турниров в конце сезона, поэтому я думаю, что уровень этого чемпионата мира будет очень высоким», — цитирует Неймара 101 Great Goals.
Бразилия попала в квартет G и сыграет с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Свой первый поединок на мундиале «жёлто-зелёные» проведут 24 ноября со сборной с Балканского полуострова.
Ранее Неймар признался, что его мечтой в детстве было выиграть чемпионат мира.
Главные враги Неймара в футболе. Видеоролик:
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