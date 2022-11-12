«А народная команда будет?» «Спартак» Москва может сыграть в новом сезоне Медиалиги. Фото

В следующем сезоне Медийной футбольной лиги может сыграть команда, полностью ассоциированная с московским «Спартаком», сообщает телеграм-канал «Некласико», освещающий матчи Медиалиги.

Фото: Телеграм-канал «Некласико»

На фото с матча Медиалиги «Амкал» — «Рома», опубликованном «Некласико», на трибунах стадиона «Луч» замечен баннер с надписью: «А народная команда будет?» По информации источника, баннер был вывешен представителями команды, которая полностью будет ассоциироваться с московским «Спартаком». Сообщается, что команда может принять участие в третьем сезоне Медиалиги, и за новый медийный клуб будут играть бывшие футболисты «Спартака», воспитанники, болельщики и те, кто имеют отношение к московской команде.

В текущем сезоне Медиалиги принимают участие 18 футбольных клубов, разделённых на две группы. Среди них можно отметить клуб «Бей Беги», созданный футболистами «Спартака» Георгием Джикией и Александром Соболевым.