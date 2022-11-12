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Сборная Саудовской Аравии опубликовала заявку на чемпионат мира 2022 года

Сборная Саудовской Аравии опубликовала заявку на чемпионат мира 2022 года
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Сборная Саудовской Аравии по футболу назвала 26 футболистов, которые будут представлять страну на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Вратари: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль Рубаи («Аль-Ахли»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Насср»).

Защитники: Яссер Аль-Шахрани («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль-Бреик («Аль-Хиляль»), Али Аль-Булаихи («Аль-Хиляль»), Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Султан Аль-Ганам («Аль-Насср»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Насср»), Абдулла Маду («Аль-Насср»), Хассан Тамбакти («Аль-Шабаб»).

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Абдулла Отаиф («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдуллела Аль-Малки («Аль-Хиляль»), Нассер Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Фахад Аль-Муваллад («Аль-Шабаб»), Хаттан Бахебри («Аль-Шабаб»), Сами Аль-Наджеи («Аль-Насср»), Али Аль-Хассан («Аль-Насср»), Абдулрахман Аль-Абуд («Аль-Иттихад»), Рияд Шарахили («Абха»).

Нападающие: Фирас Аль-Бураикан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль-Хиляль»), Хаитхам Асири («Аль-Ахли»).

Стоит отметить, что все футболисты национальной команды Саудовской Аравии выступают в клубах местного чемпионата. На турнире в Катаре саудиты сыграют в группе с Аргентиной, Мексикой и Польшей.

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