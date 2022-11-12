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Хвича Кварацхелия рассказал о работе с главным тренером «Наполи» Лучано Спаллетти

Хвича Кварацхелия рассказал о работе с главным тренером «Наполи» Лучано Спаллетти
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21-летний грузинский нападающий футбольного клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о работе с главным тренером неаполитанцев Лучано Спаллетти.

«Спаллетти всегда говорит мне, что должен делать ещё больше, что я не должен довольствоваться тем, что есть, и я должен немного больше играть вместе с партнёрами по команде. Хочу подчеркнуть его великолепные человеческие качества: с первого моего дня здесь он всегда разговаривал со мной и объяснял различные вещи. Я многому у него научился и заметил, что уже вырос как игрок. Тактически я многому научился и хочу продолжать учиться ещё», — приводит слова Кварацхелии издание Corriere dello Sport.

Кварацхелия выступает за «Наполи», начиная с текущего сезона, в котором он набрал 16 (8+8) очков по системе «гол+пас» в 17 играх Серии A и Лиги чемпионов. В итальянском чемпионате команда Спаллетти идёт без поражений, занимая первую строчку в турнирной таблице.

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