Грузинский форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на сравнения с Диего Марадоной

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал сравнения себя с легендой неаполитанского клуба Диего Марадоной.
«Говоря о том, что меня сравнивают с Марадоной, я думаю, что никто не может сравниться с ним, он был легендой футбола. Очень трудно ожидать, что в будущем появится такой игрок, как он. Безусловно, я очень рад, когда болельщики сравнивают меня с ним. Это очень много значит для меня и заставляет чувствовать ответственность ещё больше. Когда вас сравнивают с таким игроком, вы можете только гордиться этим и быть счастливым», — приводит слова грузина Corriere dello Sport.
Грузинский форвард стал игроком «Наполи» летом этого года. В текущем сезоне на счету 21-летнего Кварацхелии восемь голов и восемь голевых передач в 17 матчах итальянской Серии A и Лиги чемпионов. Болельщики «Наполи» в качестве признания за высокий уровень игры прозвали футболиста «Кварадоной», обыграв фамилию нового лидера команды с фамилией легенды клуба Диего Марадоной.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»
- 12 ноября 2022
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