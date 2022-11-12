Грузинский форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на сравнения с Диего Марадоной

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал сравнения себя с легендой неаполитанского клуба Диего Марадоной.

«Говоря о том, что меня сравнивают с Марадоной, я думаю, что никто не может сравниться с ним, он был легендой футбола. Очень трудно ожидать, что в будущем появится такой игрок, как он. Безусловно, я очень рад, когда болельщики сравнивают меня с ним. Это очень много значит для меня и заставляет чувствовать ответственность ещё больше. Когда вас сравнивают с таким игроком, вы можете только гордиться этим и быть счастливым», — приводит слова грузина Corriere dello Sport.

Грузинский форвард стал игроком «Наполи» летом этого года. В текущем сезоне на счету 21-летнего Кварацхелии восемь голов и восемь голевых передач в 17 матчах итальянской Серии A и Лиги чемпионов. Болельщики «Наполи» в качестве признания за высокий уровень игры прозвали футболиста «Кварадоной», обыграв фамилию нового лидера команды с фамилией легенды клуба Диего Марадоной.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»