Джикия: Локомотив» идёт в нижней части турнирной таблицы РПЛ — это не совсем хорошо

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы в матче с «Локомотивом» (2:1) высказался о турнирном положении железнодорожников. «Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. Если завтра, 13 ноября, «Химки обыграют «Сочи», железнодорожники опустятся в зону вылета российского чемпионата.
«Привычно ли видеть «Локомотив» таким слабым? Не буду говорить слова, которые вы использовали. Но то, что «Локомотив» идёт в нижней части турнирной таблицы РПЛ — это не совсем хорошо. Я не буду давать никакие оценки, не хочу комментировать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Спартак» уходит на зимний перерыв, занимая вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 36 очков. Отставание от «Зенита» — шесть баллов.
- 12 ноября 2022
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