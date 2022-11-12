Наир Тикнизян объяснил свой проход в аут на последних минутах матча со «Спартаком»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после матча со «Спартаком» прокомментировал ситуацию в концовке матча.
«Момент на последней минуте с техническим браком? Я поскользнулся, и всё», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Голы красно-белых на счету Квинси Промеса и Данилы Пруцева. Единственный мяч железнодорожников на свой счёт записал Вильсон Изидор.
Благодаря сегодняшней победе «Спартак» набрал 36 очков и уходит на зимний перерыв, заняв вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. В случае если завтра, 13 ноября, «Химки обыграют «Сочи», железнодорожники могут опуститься в зону вылета российского чемпионата.
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- 12 ноября 2022
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