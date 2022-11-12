«Реалу» предложили подписать воспитанника «Барселоны»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо, чей контракт с немецкой командой истекает в конце следующего сезона, был предложен мадридскому «Реалу». Об этом сообщает El Nacional.

24-летний Ольмо с 2007 по 2014 год находился в структуре «Барселоны», а затем перешёл в загребское «Динамо», где выступал до января 2020-го. В этом месяце хавбека сборной Испании выкупил «РБ Лейпциг» за € 29 млн.

В нынешнем сезоне Даниэль Ольмо в 14 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Футболист попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира.

Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.