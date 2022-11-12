«Реалу» предложили подписать воспитанника «Барселоны»
Поделиться
Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо, чей контракт с немецкой командой истекает в конце следующего сезона, был предложен мадридскому «Реалу». Об этом сообщает El Nacional.
24-летний Ольмо с 2007 по 2014 год находился в структуре «Барселоны», а затем перешёл в загребское «Динамо», где выступал до января 2020-го. В этом месяце хавбека сборной Испании выкупил «РБ Лейпциг» за € 29 млн.
В нынешнем сезоне Даниэль Ольмо в 14 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Футболист попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира.
Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
00:50
-
00:40
-
00:39
-
00:21
- 12 ноября 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:22
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:19
Партнерский контент