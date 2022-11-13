Ловрен: хотел бы остаться в России подольше и сыграть со «Спартаком». Но не выйдет

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен после матча 17-го тура Российской Премьер-лиги с «Торпедо», который завершился победой действующих чемпионов со счётом 2:0, высказался об отъезде в сборную Хорватии на чемпионат мира в Катаре.



«Я хотел бы остаться в России чуть подольше и сыграть в оставшихся матчах, особенно – против «Спартака». Но не выйдет – отправлюсь на чемпионат мира. После мирового первенства я вновь стану игроком «Зенита».



Партнёры по команде пожелали мне большой удачи. Я сказал им, чтобы поддерживали меня. Кто-то согласился, а кто-то – нет. На самом деле, я уверен, что все будут за меня!», – приводит слова Ловрена официальный сайт «Зенита».

«Зенит» примет «Спартак» в матче Кубка России 27 ноября на «Газпром Арене», начало – в 16:00. Сборная Хорватии в этот день должна провести уже вторую игру на чемпионате мира в Катаре – в Дохе с канадцами. Также в группе «клетчатых» Бельгия и Марокко.