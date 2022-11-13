Ульянов может сменить Леонченко на посту гендиректора «Локомотива»
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«Локомотив» может сменить генерального директора клуба, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, «Локомотив» может заменить нынешнего гендиректора клуба Владимира Леонченко на Дмитрия Ульянова, который ранее занимал аналогичную должность в «Химках».
Леонченко занимает пост гендиректора «Локомотива» с конца декабря 2020 года. Он сменил на этом посту Василия Кикнадзе.
После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. Команда не может победить в РПЛ на протяжении четырёх матчей (три поражения и ничья). В своём последнем матче «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счётом 1:2.
В следующем туре «Локомотив» встретится с «Ростовом». Матч состоится 5 марта.
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