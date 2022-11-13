Ульянов может сменить Леонченко на посту гендиректора «Локомотива»

«Локомотив» может сменить генерального директора клуба, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «Локомотив» может заменить нынешнего гендиректора клуба Владимира Леонченко на Дмитрия Ульянова, который ранее занимал аналогичную должность в «Химках».

Леонченко занимает пост гендиректора «Локомотива» с конца декабря 2020 года. Он сменил на этом посту Василия Кикнадзе.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. Команда не может победить в РПЛ на протяжении четырёх матчей (три поражения и ничья). В своём последнем матче «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счётом 1:2.

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Ростовом». Матч состоится 5 марта.