Антонио Рюдигер: «Барселона» хотела меня приобрести, но «Реал» был моей мечтой

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о переходе в мадридский клуб из «Челси», а также заявил, что в его услугах была заинтересована «Барселона».



«Конечно, ко мне обращались многие команды, но я рассматривал только два варианта – «Челси» и «Реал». Я провёл пять лет в Лондоне и имел определённый статус. Я мог остаться там или перейти в «Реал».



«Барселона» также была заинтересована в моих услугах. Но для меня это было невозможно. Я уже говорил, что «Реал» был для меня мечтой, эта команда казалась мне недостижимой. Просто посмотрите на игроков, которые защищали цвета мадридцев: Зидан, Роналдо, Криштиану Роналду. Иметь возможность играть с Модричем, Кроосом и Бензема – я не мог отказать», — приводит слова Рюдигера AS.

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