Неймар высказался о Пеле, рекорд которого может побить на чемпионате мира в Катаре

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал, что значит для него игра за национальную команду, а также высказался о легенде мирового футбола – бразильце Пеле. Неймар (75 голов) на чемпионате мира в Катаре может превзойти Пеле (77) по количеству мячей за сборную.
«Я не мог и мечтать о таком. Я никогда не думал о статистике, никогда не хотел никого обогнать, побить чей-то рекорд. Я всегда просто хотел играть в футбол.
Это была мечта, которую я спроецировал на себя. Естественно, играть за сборную Бразилии было моей мечтой. Просто представлять национальную команду – это уже что-то фантастическое. Эта та мечта, которую я исполнил не только для себя, но и для моих друзей, которые не стали профессиональными футболистами, для моего отца, дедушки, для всей моей семьи.
Пеле является эталоном. Пеле – это футбол. Он является символом Бразилии. Я испытываю к нему огромное уважение и восхищаюсь им», — приводит слова Неймара Globo Esporte.
Главные враги Неймара в футболе
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