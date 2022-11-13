Сычевой — первый игрок РПЛ со времён Дзюбы и Азмуна, оформивший два хет-трика за сезон

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оформил хет-трик в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (5:1). Для 26-летнего футболиста это вторая игра в сезоне в чемпионате России, в которой он забивает трижды. Три мяча от Сычевого также получил «Урал» во 2-м туре.



Сычевой стал первым игроком РПЛ с сезона-2020/2021, которому удалось за один сезон оформить два хет-трика. В том розыгрыше ими были нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне чемпионата России Сычевой забил 14 голов в 15 матчах. Он лучший бомбардир лиги. Столько же голов у форварда «Спартака» Квинси Промеса, но нидерландец потратил на голы большее количество минут.