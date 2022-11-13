Лапорта: если бы Пике пользовался доверием Хави как игрок старта, то не ушёл бы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал завершение карьеры бывшего центрального защитника клуба Жерара Пике.
«Решение об уходе Пике принял лично сам. Вероятно, всё дело в спортивном аспекте. Если бы Жерар пользовался доверием тренера и играл как бесспорный игрок старта, он, очевидно, не ушёл бы. Пике решил, что он хочет делать, и мы, члены совета директоров, уважаем его решение. Хави был честен с ним. С первого момента тренер сказал ему, что не рассчитывает на него, и я также обсудил с ним его ситуацию.
Жерар — победитель, и он по-прежнему видел себя в стартовом составе и хотел продолжать играть. Но в итоге он увидел реальность и принял решение. У него была возможность попрощаться с клубом, учитывая поспешность событий, что очень хорошо. Мы всегда хотим, чтобы наши герои играли вечно, но это невозможно», — приводит слова Лапорты издание Sport.es.
«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»:
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