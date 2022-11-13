Защитник «Сочи» Терехов: в сборной России однозначно поставлен крест на поколении 30+

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказал мнение о составе сборной России.



«В сборной России однозначно поставлен крест на поколении 30+. Об этом открыто говорит тренер сборной, что 30+ он не вызывает. Абсолютно правильно. Не очень понятно, когда сборную допустят на международную арену. Логичнее и правильнее наигрывать молодых ребят. Всё абсолютно правильно», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сборная России проведёт два товарищеских матча с национальными командами Таджикистана и Узбекистана. Первая встреча со сборной Таджикистана состоится в четверг, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. С Узбекистаном россияне сыграют в воскресенье, 20 ноября.