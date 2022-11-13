Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Сочи» Терехов: в сборной России однозначно поставлен крест на поколении 30+

Защитник «Сочи» Терехов: в сборной России однозначно поставлен крест на поколении 30+
Комментарии

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказал мнение о составе сборной России.

«В сборной России однозначно поставлен крест на поколении 30+. Об этом открыто говорит тренер сборной, что 30+ он не вызывает. Абсолютно правильно. Не очень понятно, когда сборную допустят на международную арену. Логичнее и правильнее наигрывать молодых ребят. Всё абсолютно правильно», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сборная России проведёт два товарищеских матча с национальными командами Таджикистана и Узбекистана. Первая встреча со сборной Таджикистана состоится в четверг, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. С Узбекистаном россияне сыграют в воскресенье, 20 ноября.

Карпин сделал подарок Пиняеву! А игроков «Спартака» в сборной России больше, чем «Зенита» Карпин сделал подарок Пиняеву! А игроков «Спартака» в сборной России больше, чем «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022