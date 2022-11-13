«Локомотив» планирует назначить экс-спортдиректора «Химок» вместо Леонченко 25 ноября

25 ноября пройдёт совет директоров «Локомотива», на котором клуб планирует принять решение об уходе Владимира Леонченко с поста гендиректора клуба и назначении на эту должность Дмитрия Ульянова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Ранее о том, что Ульянов может прийти в «Локомотив», сообщал «РБ Спорт». Леонченко занимает свою должность с конца декабря 2020 года, сменив на этом посту Василия Кикнадзе. Дмитрий Ульянов ранее занимал должность спортивного директора в подмосковных «Химках».

«Локомотив» на данный момент занимает 14-ю строчку Российской Премьер-Лиги в зоне стыковых матчей, набрав по итогам 17 встреч 13 очков. Следующую встречу команда проведёт в Фонбет Кубке России с «Краснодаром».