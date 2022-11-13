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Сергей Терехов: игроки «Сочи» недовольны Гараниным? Наглая ложь

Сергей Терехов: игроки «Сочи» недовольны Гараниным? Наглая ложь
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов ответил на вопрос о том, что игроки недовольны старшим тренером команды Вадимом Гараниным.

«Игроки «Сочи» недовольны Гараниным? Наглая ложь. Два футболиста — один из них Нобоа? У него и спросите. Я никаких противоречий в коллективе не замечал», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее появилась информация, что Вадим Гаранин покинет «Сочи».

Сегодня, 13 ноября, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» обыграл «Химки» со счётом 2:0. На 33-й минуте забил нападающий Георгий Мелкадзе, а на 85-й минуте отличился форвард Владислав Сарвели.

«Сочи» набрал 25 очков и остался на девятом месте турнирной таблицы российского чемпионата сезона-2022/2023.

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