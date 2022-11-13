«Колесо, которое постоянно крутится». Йоканович — о результатах «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил результаты команды по завершению первой части Российской Премьер-Лиги.
«Наша работа заключается в том, что она никогда не заканчивается. Нельзя быть всегда довольным. Команда набрала хороший ход, довольны результатом и качеством — за исключением матча в Ростове, где результат нас не устроил. В жизни нельзя быть удовлетворённым, надо всегда к чему-то стремиться. Это колесо, которое постоянно крутится, мы должны быть готовы к новым вызовам судьбы», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 13 ноября, «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 2:1. Подопечные Славиши Йокановича уходят на зимний перерыв, занимая пятую строчку турнирной таблицы чемпионата.
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