«Ювентус» — «Лацио»: стартовые составы команд на матч 15-го тура Серии А
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Сегодня, 13 ноября, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся туринский «Ювентус» и римский «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный арбитр матча — Давиде Масса.
Стартовые составы команд:
«Ювентус»: Щенсны, Бремер, Гатти, Данило, Куадрадо, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Костич, Мойзе Кин, Милик.
«Лацио»: Проведель, Марушич, Казали, Романьоли, Хюсай, Милинкович-Савич, Катальди, Башич, Ромеро, Андерсон, Педро Родригес.
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Массимилиано Аллегри набрала 28 очков после 14 проведённых матчей. «Лацио» (30) — на второй строчке.
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