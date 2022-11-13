Владимир Федотов заявил, что ЦСКА необходимы трансферы зимой

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении своей команды в матче с «Динамо». Армейцы уступили со счётом 1:2. Федотов также выделил позиции, которые необходимо усилить клубу.

«Мойзес на 37-й минуте говорил мне, что наши инсайды должны больше подбирать мячи. Не стоит говорить, какие позиции нам надо усилить. Конечно, трансферы нужны, ведь это конференция. Нужна более длинная скамейка. Потеряли Дивеева и сразу столкнулись с тем, что кроим линию обороны. Оборона — это сыгранность, взаимопонимание», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.