Роналду — о тен Хаге: если ты не будешь уважать меня, то я буду отвечать тем же

Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о тренере «красных дьяволов» Эрике тен Хаге, признавшись, что не испытывает уважения к нему.
«Тен Хаг? Я не испытываю к нему уважения, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, то я буду отвечать тем же», — приводит слова Роналду The Sun.
Напомним, тен Хаг официально возглавил «Манчестер Юнайтед» 1 июля 2022 года. Под его руководством команда провела 21 официальный матч во всех турнирах, в которых одержала 14 побед, потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью. После 16-го тура чемпионата Англии манкунианцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков и имея две игры в запасе.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча: «Манчестер Юнайтед».
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