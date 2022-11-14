Бывший тренер Сычевого: знаю, что у Владимира много предложений

Бывший главный тренер омского «Иртыша» Евгений Харлачёв, работавший вместе с Владимиром Сычевым, высказался об успехе форварда в нынешнем сезоне РПЛ.
«Я совершенно не удивлён успехами Сычевого в РПЛ. У него есть очень хорошее качество для нападающего — он очень упертый. Я говорил ему, что он может играть на другом уровне. Надо расти дальше. Предпосылки были.
Может ли он стать лучшим бомбардиром лиги? Ему будет тяжело это сделать с «Оренбургом»… Но почему бы и нет? Думаю, что в тройке он будет железно. Надо ли ему зимой менять команду? Знаю, что у него есть много предложений. Пусть он сам решает. Очень много примеров, когда футболисты уходили из таких добротных команд, как «Оренбург», на повышение, как казалось, и там просто терялись.
Смог бы ли он заиграть в «Зените»? Думаю, что в «Зените» с такими партнёрами может любой заиграть», — приводит слова Харлачёва «РБ Спорт».
Напомним, на счету Сычевого в этом сезоне РПЛ 14 голов. Он возглавляет гонку бомбардиров лиги.
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