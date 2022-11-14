В «Динамо» рассказали о выплатах ФИФА за выступление футболистов клуба на ЧМ-2022
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о выплатах от ФИФА за выступление футболистов команды за свои сборные на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Приятно, что Нгамалё вызван в сборную Камеруна и поедет на чемпионат мира. Мы очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с «Динамо», пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие на чемпионате мира и принесут клубу соответствующую пользу — имею в виду Варелу и Шиманьски. Там есть определённая компенсация ФИФА, которая полагается в том числе и нам — она определяется расчётным способом по факту выступления игроков», — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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