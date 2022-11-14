Мостовой — о Галактионове в «Локо»: с точки зрения этики — это некрасиво. Ещё и совмещение

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал назначение главного тренера молодёжной сборной России Михаила Галактионова на аналогичную должность в «Локомотиве». Специалист будет совмещать посты.
«Пари НН» берёт Кержакова, а потом увольняет его по непонятным причинам. Затем берут Галактионова, который имеет должность в молодёжной сборной России. Кержаков не устроил — приходит никому не известный Галактионов.
Потом «Локомотив» разбирается с немецкими строителями и назначает Галактионова, который на контракте в «Пари НН». С точки зрения этики это некрасиво. Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков. Так ещё и опять будет совмещение — это непонятно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 ноября 2022
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