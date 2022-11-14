Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Пруцева рассказал об адаптации сына в «Црвене Звезде»

Отец Пруцева рассказал об адаптации сына в «Црвене Звезде»
Комментарии

Игорь Пруцев, отец 19-летнего российского футболиста Егора Пруцева, рассказал об адаптации сына в сербской «Црвене Звезде». Напомним, молодой россиянин перебрался в новую команду летом 2022 года, подписал контракт на четыре сезона.

«Находясь в России на протяжении двух месяцев, Егор ждал этого перехода. Можно сказать, он только сейчас начинает набирать кондиции. Поначалу немного приболел. Но сейчас тренируется, физическую форму набирает. Клуб знатный, требования высокие.

Конечно, важный момент связан с адаптацией. Ему 19 лет, чужая страна, другой язык, но, в принципе, учитывая все моменты, и он, и я довольны тем, как складываются дела. После прохождения зимних сборов, надеюсь, будет больше игровой практики», – приводит слова Игоря Пруцева Metaratings.

11 россиян выступят в еврокубках. Чего ждать Черчесову, Головину, Хайкину и остальным 11 россиян выступят в еврокубках. Чего ждать Черчесову, Головину, Хайкину и остальным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022