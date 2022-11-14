Отец Пруцева рассказал об адаптации сына в «Црвене Звезде»

Игорь Пруцев, отец 19-летнего российского футболиста Егора Пруцева, рассказал об адаптации сына в сербской «Црвене Звезде». Напомним, молодой россиянин перебрался в новую команду летом 2022 года, подписал контракт на четыре сезона.

«Находясь в России на протяжении двух месяцев, Егор ждал этого перехода. Можно сказать, он только сейчас начинает набирать кондиции. Поначалу немного приболел. Но сейчас тренируется, физическую форму набирает. Клуб знатный, требования высокие.

Конечно, важный момент связан с адаптацией. Ему 19 лет, чужая страна, другой язык, но, в принципе, учитывая все моменты, и он, и я довольны тем, как складываются дела. После прохождения зимних сборов, надеюсь, будет больше игровой практики», – приводит слова Игоря Пруцева Metaratings.