Месси посоветовал «ПСЖ» подписать 17-летнего аргентинского футболиста

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси остался под впечатлением от игры нападающего «Лацио» Луки Ромеро на тренировках сборной Аргентины, что посоветовал своему клубу подписать 17-летнего футболиста. Об этом сообщает Football Italia.

Лука Ромеро родился в Мексике, но выступает за молодёжные сборные Аргентины и привлекался к тренировкам с основной командой, где и познакомился с Месси. Более пяти лет Ромеро находился в структуре «Мальорки». Летом 2021 года Лука перешёл в «Лацио», подписав контракт до лета 2023 года. В шести матчах нынешнего сезона Ромеро отметился одним забитым голом.

Лионель Месси в нынешнем сезоне забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах.

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