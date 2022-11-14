Месси посоветовал «ПСЖ» подписать 17-летнего аргентинского футболиста
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси остался под впечатлением от игры нападающего «Лацио» Луки Ромеро на тренировках сборной Аргентины, что посоветовал своему клубу подписать 17-летнего футболиста. Об этом сообщает Football Italia.
Лука Ромеро родился в Мексике, но выступает за молодёжные сборные Аргентины и привлекался к тренировкам с основной командой, где и познакомился с Месси. Более пяти лет Ромеро находился в структуре «Мальорки». Летом 2021 года Лука перешёл в «Лацио», подписав контракт до лета 2023 года. В шести матчах нынешнего сезона Ромеро отметился одним забитым голом.
Лионель Месси в нынешнем сезоне забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах.
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