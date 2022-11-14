Хесус Медина заявил, что недоволен первой частью сезона в исполнении ЦСКА

Атакующий полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил первую часть сезона Российской Премьер-Лиги в исполнении армейской команды. Также футболист подчеркнул, что недоволен своей игрой в нынешнем сезоне.

«Почему не играл в матче с «Динамо»? Это решение тренера.

Доволен ли первой частью сезона? Нет. Уверен, что мы можем лучше. Конечно, это касается лично меня в том числе. Постараюсь сделать всё, чтобы во второй части сезона стать сильнее», — приводит слова Хесуса Медины «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА набрал 29 очков за 17 матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Армейская команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует в РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит», который набрал 42 очка.