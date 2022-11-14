Мартин Якубко: что за идиот придумал проводить ЧМ в Катаре? Сумасшедшие цены на жильё

Бывший словацкий футболист московского «Динамо» и пермского «Амкара» Мартин Якубко оценил организацию чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Я купил себе билеты на финал, один полуфинал, второй полуфинал, на матч за третье место. И продал их три недели назад. Не смог найти жильё. Там с гостиницами проблема. В приложениях ничего не найдёшь. А если найдёшь, то по 3/5/10 тысяч евро за ночь. Сумасшедшие цены!
Что за идиот придумал ЧМ в Катаре?! Я четыре месяца не мог найти жильё. Через футбольный союз Словакии искал, не нашёл», — приводит слова Якубко Eurostavka.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре стал первым в истории, который пройдёт на Ближнем Востоке и середине европейского футбольного сезона. Турнир начнётся 20 ноября, финал будет сыгран 18 декабря.
- 14 ноября 2022
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