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Кафанов: на сегодня в сборной России нет первого номера. Кто им будет, решим перед матчами

Кафанов: на сегодня в сборной России нет первого номера. Кто им будет, решим перед матчами
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что сейчас в национальной команде нет первого номера.

«Кто номер один в сборной? Сегодня такого нет. Сейчас есть группа вратарей, кто хорошо отыграл осенний отрезок: Селихов, Шунин, Бабурин, Кержаков.

Что значит хорошо? Они помогли своей игрой набрать очки команде, играли без ошибок. Кто сыграет в товарищеских матчах? Пока не знаем. У Матвея небольшое недомогание, проблемы с голеностопом. Посмотрим на тренировках, выбор вратарей будет делаться перед играми», — предаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде.

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