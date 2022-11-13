Кафанов рассказал, что Карпин во время игры с «Крыльями» вносил коррективы с трибуны

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов, входящий в штаб отбывавшего дисквалификацию в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» Валерия Карпина, на пресс-конференции кратко прокомментировал победу команды в Самаре.



«Кто принимал решения? Конечно, Валерий Георгиевич готовил команду. И коррективы вносил по ходу матча. Матчи были разными у нас. Были случаи, когда играли похуже, чем сегодня, но побеждали. А сегодня понравилась наша игра, плюс заработали три очка. Есть удовлетворение и от игры, и от счёта», – приводит слова Кафанова официальный сайт «Ростова».

Валерий Карпин был дисквалифицирован из-за четвёртой жёлтой карточки в текущем сезоне, которую получил в матче 16-го тура с московским «Динамо» (2:1). Игра с «Крыльями Советов» состоялась 12 ноября и завершилась победой ростовчан со счётом 3:1 – голами отметились Данил Глебов, Дмитрий Полоз и Максим Осипенко.