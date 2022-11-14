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Тренер вратарей сборной России: Хайкин потянет уровень АПЛ. Никита играет за счёт головы

Тренер вратарей сборной России: Хайкин потянет уровень АПЛ. Никита играет за счёт головы
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин потянет уровень английской Премьер-лиги.

«Потянет ли Хайкин АПЛ? Я пытался понять, за счёт чего он играет. Он играет за счёт головы, правильно анализирует. Думаю, что он потянет уровень АПЛ. Ему нужно будет время, чтобы привыкнуть к скоростям», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее появилась информация, что в приглашении 27-летнего российского голкипера заинтересован ливерпульский «Эвертон» из АПЛ и лично главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард. Хайкин ранее сообщил, что покинет «Будё-Глимт» по окончании действующего контракта в зимнее трансферное окно.

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