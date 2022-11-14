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Валерий Карпин: почему не сборная Армении? Я — россиянин. Есть сборная России и «Ростов»

Валерий Карпин: почему не сборная Армении? Я — россиянин. Есть сборная России и «Ростов»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему отказался возглавить национальную сборную Армении.

«Почему не сборная Армении? Я — россиянин. Есть сборная России и «Ростов». Других звонков и предложений не было», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

Отметим, что работу в сборной России Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове», с которым идёт на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ.

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