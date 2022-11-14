Тренер вратарей сборной России рассказал о разговоре с Никитой Хайкиным

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о разговоре с Никитой Хайкиным по поводу ухода футболиста из норвежского «Будё-Глимт».

«Разговариваю с Хайкиным. Он хочет в более сильную лигу, почувствовал в себе силы. Никита добился многого с «Будё-Глимт», где его любят. Не каждый вратарь уйдёт из зоны комфорта. Никита сказал, что готов терпеть и ждать своего шанса», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее Никита Хайкин сообщил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт». Соглашение сторон истекает 31 декабря 2022 года. Россиянин выступает за норвежский клуб с 2019 года, за это время он стал двукратным чемпионом Норвегии.

В СМИ появлялась информацию об интересе к Хайкину со стороны российский клубов. Позже сообщалось, что Никита хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому не рассматривает вариант переезда в РПЛ.