Карпин: Дзюба может заиграть в РПЛ. Полгода назад играл — ничего сильно не изменилось

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нападающий Артём Дзюбы может заиграть в Российской Премьер-лиге.

«Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ? Спросите у клубов. Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее Дзюба, выступавший в этом сезоне за «Адана Демирспор», расторг контракт с турецким клубом. Сейчас 34-летний российский нападающий находится в статусе свободного агента. По слухам футболист может перейти в московское «Торпедо», идущее на последнем месте в РПЛ.

В прошлом сезоне Дзюба играл за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России, после чего контракт с форвардом продлён не был.