Карпин: Сычевой любит пиццу? Я тоже люблю, да все любят
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о любви нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого к пицце.
«Сычевой любит пиццу? Я тоже люблю пиццу, все любят пиццу. Но пока вообще с ним не общались», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, недавно Сычевой пошутил, что ему не хватает пиццы в раздевалке из-за того, что он раздаёт послематчевые интервью. Владимир стал первым игроком РПЛ с сезона-2020/2021, которому удалось за один сезон оформить два хет-трика.
В нынешнем сезоне чемпионата России Сычевой забил 14 голов в 15 матчах. Он лучший бомбардир лиги. Столько же голов у форварда «Спартака» Квинси Промеса, но нидерландец потратил на голы большее количество минут.
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