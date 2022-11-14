Валерий Карпин: у меня были проблемы с пением в школе. Лучше не петь — это катастрофа

Главный тренер сборной России и Ростова Валерий Карпин рассказал, с какими предметами у него были проблемы в школе, а также ответил на вопрос, кто хуже всех поёт в национальной команде.
«Почему были проблемы с рисованием в школе? Потому что не умею рисовать. У меня и с пением были проблемы. Лучше не петь — это катастрофа.
Кто в сборной хуже всего поёт? Не знаю, в караоке с ними не ходил ещё. Кто лучше всего поёт: «Валера, Валера»? Без понятия», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была исключена из турнира из-за глобальных конфликтов. Поэтому национальная команда проводит товарищеские встречи, одна из которых состоится 17 ноября с Таджикистаном, а другая – 20 ноября с Узбекистаном.
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