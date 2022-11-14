«Москалёв отстал на 30 метров». И. Федотов разобрал судейство в матче «Локо» — «Спартак»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:2).

«Сложный матч достался Москалёву. На 19-й минуте он почему-то отстал на 30 метров и не назначил пенальти в ворота «Локомотива». VAR позвал Москалёва к монитору, и тот изменил решение: действительно, Худяков не успел сыграть в мяч и сбил Промеса.



На 47-й минуте Москалёв принял правильное решение, когда мяч попал в руку игроку «Спартака». Футболист разворачивался — это естественное положение руки, она не увеличивала площадь тела. Никакого 11-метрового.



Также Москалёв здорово разобрался на 76-й минуте, когда Промес упал в штрафной «Локомотива». Конечно, проще назначить 11-метровый и сказать, что вратарь сбил соперника. Но на самом деле Худяков первым начал движение к мячу, а Промес вместо этого начал двигаться правой ногой в сторону голкипера. Инициатором контакта был именно игрок «Спартака», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.