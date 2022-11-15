Форвард «Вест Хэма» Антонио: я расплакался в постели с женой и хотел закончить с футболом

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио рассказал, как хотел покончить с футболом из-за нерегулярного попадания в основной состав команды.

«Я начал первую игру сезона в старте, а в следующей меня не было в составе. Затем я начал игру с первых минут, а после не был в заявке. И это продолжало происходить снова и снова. Даже если я играл хорошо, это продолжалось. Что бы я ни делал, я был недостаточно хорош. Я чувствовал себя бессильным и ничего не мог сделать. Я не мог смириться с этим, потому что это было чуждо мне, я постоянно гонял эти мысли в голове.

Однажды это продолжалось со мной, когда я просто лежал в постели, и слёзы полились из моих глаз, я не мог их контролировать. Жена лежала рядом и спросила: «Ты в порядке?» Я ответил: «Не уверен, хочу ли я дальше играть в футбол». Разговоры с женой, братом и агентом сняли с меня этот груз, и я смог продолжить тренироваться дальше. В дальнейшем мне удалось нормализовать своё состояние, я стал регулярно играть.

Неважно, насколько хороша работа, какую пользу приносит, неважно, насколько хорошо с ней справляются другие люди. Если это не для вас — это не для вас. Если что-то тянет вас вниз, то измените это», — приводит слова Антонио издание The Sun.

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